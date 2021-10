Giancarlo Magalli attacca Adriana Volpe e difende Sonia Bruganelli: "È una donna in gamba e molto intelligente"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Giancarlo Magalli, nelle sue interviste nonostante non lo dica in maniera diretta, fa capire che tra lui e Adriana Volpe ci sarebbe ancora un po' di tensione per la vecchia vicenda nata in Rai. Ed anche in questa circostanza cerca di sminuire il lavoro della sua ex collega lodando invece Sonia.