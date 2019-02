Gian Battista Ronza di Uomini e Donne si difende sui social attaccando Gianni Sperti

In una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha attaccato duramente la coppia formata da Gian Battista Ronza e Claire Turotti. I due partecipanti infatti stavano prendendo in giro sia lei che tutta la redazione. Una segnalazione anonima ha reso nota l’esistenza di un accordo.

In questo video mostrato da Gianni Sperti, si può vedere come Gian Battista Ronza e Claire Turotti stringessero degli accordi per restare il più tempo possibile nella trasmissione di Canale 5. La coppia invece di chiudere scusa agli autori, hanno cercato solamente di difendersi dalle accuse.

Il post di Gian Battista Ronza

Il cavaliere, nelle prime ore del 5 febbraio, ha pubblicato un post su uno dei gruppi dedicati a “Uomini e Donne” su Facebook. Gian Battista ha infatti cercato di giustificarsi in tutti i modi con i membri che fanno parte del gruppo. Tuttavia, dai commenti sotto al post, il pubblico non crede più al cavaliere del trono over

In questo post, Gian Battista Ronza attacca in particolar modo Gianni Sperti: “Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato “da un’amico di Gianni Sperti” a Lui? Casualmente carpito in modo ” professionale”. Pensate sia una casualità, visto che lo stesso Gianni Sperti mi ha dichiarato pubblicamente che gli sto antipatico e mi ha apostrofato “Gian Battista del ca**o” ed altro? Tutto quest’odio viscerale è solo perchè mi permettevo di criticare i comportamenti della cara Signora Gemma Galgani -Pensate sia una casualità, visto che fin dai primi di Dicembre Gianni Sperti sosteneva che ero coppia con Claire e quindi dovevo uscire dal programma”

Sempre con lo stesso criterio, Gian Battista rivela che non è giusto che un cavaliere al trono over venga trattato in una maniera così dura e prega i membri del gruppo di non dare dei giudizi affrettati, poiché potrebbero pentirsi con il tempo. Tuttavia, i telespettatori sembrano aver già preso la loro decisione.