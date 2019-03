Gian Battista cacciato da U&D si difende: "Non ho fatto nulla! Rocco? Con Gemma tutto architettato, c’è anche un video"

Grazie alle anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne over, diffuse da “Il Vicolo delle News“, abbiamo appreso che Maria De Filippi abbia deciso di cacciare via Gian Battista Ronza per un fatto molto grave accaduto dietro alle quinte del programma, e reso noto da Gianni Sperti: in pratica l’uomo, innervosito dal fatto che non fosse chiamato ad entrare in studio, è arrivato a spintonare una una ragazza della redazione. Dopo che lei stessa, chiamata da Maria, ha confermato i fatti la De Filippi lo ha cacciato via.

In queste ore l’ex cavaliere del trono over ha voluto dire la sua tramite il profilo Facebook: “Non ho fatto nulla di ciò!!“, esordisce l’uomo e continua la sua arringa difensiva spiegando i fatti secondo la sua versione, che non coinciderebbe con quello che Gianni Sperti ha raccontato davanti alle telecamere di Canale 5.

Le spiegazioni di Gian Battista Ronza

“La ragazza non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla; io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori”, questi sarebbero i veri motivi, una sorta di vendetta contro di lui.

Gian Battista avanza anche l’ipotesi per cui non sia stato fatto entrare subito in trasmissione: una vera bomba su Rocco Fredella e le sue intenzioni con Gemma Galgani. L’uomo parla di un video che è stato girato a insaputa di Rocco in una discoteca. Sempre secondo la versione di Ronza, questo filmato metterebbe Fredella in una difficile posizione, rivelando un piano che l’uomo avrebbe messo in piedi: “Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare…..magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose… sulla Galgani inerenti alla trasmissione. Tutto architettato nei minimi dettagli”.

Il video, sempre stando alle parole di Gian Battista, sarebbe stato inviato – non in forma anonima – alla produzione che a breve potrebbe decidere di mandare in onda il suo contenuto. Ronza, inoltre, afferma che se la produzione non volesse trasmettere questo filmato, chi lo ha girato potrebbe decidere di mandarlo online ugualmente e quindi annuncia: “Lo vedremo sicuramente….magari fra un po!“.