Giallo Pamela Prati: parla il titolare dell’atelier dell’abito da sposa

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Pamela Prati è realmente ad un passo dall'altare o si è inventata tutto a tavolino? Francamente nutro forti perplessità in merito a questo ingarbugliato caso. Non si può escludere categoricamente l'eventualità in cui l'ex showgirl, in un momento di défaillance, possa aver cercato di ricorrere ad un espediente, in grado di regalare un ultimo briciolo di attenzione mediatica, prima del declino professionale.