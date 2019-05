Giada Fusaro smentisce di aver avuto una relazione con Giancarlo Magalli

Dopo aver reso pubblica la fine della sua storia d’amore con Giada Fusaro, è stata la stessa 22enne a voler precisare cosa la legasse a Giancarlo Magalli. Solo qualche giorno fa, il conduttore del celebre programma I Fatti Vostri aveva svelato che si era visto costretto a troncare la relazione. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata l’ennesima videochiamata notturna, un fatto che aveva messo ancor più a nudo una differenza d’età ritenuta a dir poco eccessiva.

Una volta venuta a conoscenza di queste dichiarazioni, Giada Fusaro ha voluto immediatamente replicare, sbottando per le parole utilizzate del 71enne conduttore di casa Rai. Premettendo innanzitutto di essere diventata oggetto di un aspro attacco mediatico, su Instagram Stories ha voluto ribadire di non essere mai stata legata sentimentalmente a Giancarlo Magalli.

“Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai avuto una relazione con Magalli e nessuno si deve permettere di farsi pubblicità sulla mia vita. Aiutatemi a smentire per favore” sono state le parole con le quali ha voluto categoricamente smentire la presunta love story a cui aveva invece accennato Magalli.

A questo punto non resta che attendere la controreplica dell’autore televisivo di origini romane. Resta comunque il fatto che i due hanno avuto modo di conoscersi in trasmissione, quando la studentessa in legge raccontò delle molestie subite all’età di 12 anni dal suo istruttore di karate.

In seguito erano anche stati immortalati insieme, con i rotocalchi pronti a lanciare lo scoop sulla possibile relazione. Da qui non è mai stato chiarito quali fossero i reali rapporti, anche perché lo stesso Magalli aveva dapprima confessato di non essere più single avendo conosciuto una ragazza molto più giovane di lui, salvo poi aggiungere in un secondo momento che quello che li univa, altro non era che “un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre”.