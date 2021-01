Giacomo Urtis sogna il trono gay di "Uomini e Donne": l’appello alla De Filippi

Sono passate appena poche settimane da quando il dottor Urtis ha lasciato la casa del “Grande Fratello Vip“. Un’esperienza, confessa Giacomo Urtis, che ha cambiato la sua vita in meglio, ma non è finita qui. Di recente infatti il chirurgo ha rilasciato una corposa intervista a “Libero Quotidiano“, parlando della sua passata esperienza, delle sue intenzioni lavorative future, sia in ambito medico che in quello televisivo.

Sogna in grande Urtis, tanto che non sarà l’ultima volta che sarà possibile vedere il medico in tv; ha infatti confessato che oltre alla sua attività medica, che porterà avanti con estrema diligenza e professionalità, di recente ha anche iniziato un percorso formativo in ambito teatrale, affinando le sue doti interpretative, così da poter continuare anche la sua carriera da attore.

Il sogno di Urtis

Ecco quanto dichiarato dal chirurgo in merito: “sto facendo un corso per diventare un bravo attore. Sarò sul set tra un mese a Milano. Mio padre è felicissimo: sono un figlio modello, studio e lavoro“. Per quanto riguarda la gestione dei guadagni? Giacomo confessa che tutti i suoi proventi sono gestiti da suo padre, che è un uomo d’affari: “Mi dà la paghetta“.

Un’esperienza, quella de Grande Fratello, che ha stravolto la vita del ragazzo, catapultandolo nel mondo dei vip in pochissimo tempo. In questo periodo infatti sono tante le persone che fermano per strada il giovane chirurgo, alla ricerca di un selfie o un autografo: ” Grazie ad Alfonso Signorini mi fermano per strada, vogliono selfie e autografi“.

Per quanto riguarda l’ambito amoroso invece la storia diventa insidiosa, in quanto dichiara apertamente di voler cercare il suo vero amore, ma per il momento sembra che la sua ricerca non abbia sortito i risultati sperati, ed ecco che Urtis svela il suo desiderio, quello di voler partecipare al trono gay del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Giacomo infatti fa il suo appello: ” Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay“. Chissà se a breve sarà possibile vedere il dottore sul trono del dating show, non resta che attendere per scoprirlo.