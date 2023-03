Giacomo Urtis rivela: "Ero invaghito di Fabrizio Corona, e lui ricambiava"

Un Giacomo Urtis senza peli sulla lingua quello che comparirà alla trasmissione “Belve“, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso della puntata che andrà in onda martedì 7 marzo in prima serata su Rai2, il dermatologo e chirurgo estetico dei vip sarà uno degli ospiti insieme ad Al Bano e Bianca Balti.

Urtis, comparso in molti reality come “L’Isola dei Famosi“, “Grande Fratello VIP 5″ e “Grande Fratello VIP 6”, ha toccato diversi argomenti nel corso del programma, tra i quali la sua vita sentimentale ed il vociferato rapporto con Corona, il suo aspetto fisico, il suo patrimonio e molto altro ancora.

Partendo della chirurgia, Uris rivela di essersi sottoposto a molti interventi, tanto da stentare a riconoscersi nelle immagini del passato. “Quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più“, rivela. “Fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice“.

Per quanto riguarda il suo patrimonio, il 45enne rivela di non sapere quanto guadagna con le sue cliniche di chirurgia estetica. “Vivo di regali! Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana”, spiega, aggiungendo che vive ancora con i genitori e che il padre è “all’antica”, e vuole gestire tutto lui.

Aprendosi sulla sua vita sentimentale, il discorso arriva a Fabrizio Corona, ed al loro vociferato flirt, iniziato dopo un incontro in aeroporto ad Alghero. “Ero sicuramente invaghito, si“, spiega Urtis. “È stato un amore ricambiato?“, chiede la Fagnani, e lui risponde: “Ti dirò di si, ma ancora adesso, noi ci sentiamo ancora tutti i giorni, anche ieri sera“.

Definendo la loro relazione come un “ibrido“ tra amicizia ed amore, spiega di non essersi mai sentito in competizione con Nina Moric e Belen. “Io ero un’altra cosa. Quello che c’era tra me e lui era una cosa a parte“, difende il chirurgo. Tagliando poi il discorso, ammette brevemente che ci sia stata della “intimità“ tra di loro, ma si rifiuta di divulgare alcun dettagli, definendole “cose nostre“.