Giacomo Urtis nei guai, prelievi di sangue non autorizzati

Giacomo Urtis, famoso chirurgo plastico dei vip, riesce spesso ad essere al centro dell’attenzione; ad evidenziare il fatto anche una conduttrice che lo intervistò durante un talk show: “Ma lei ce la mette tutta a far parlare di sè“. Lo stesso medico aveva affermato, ammiccando, che le sue erano strategie di marketing; questa volta, però, l’obbiettivo è puntato su di lui perchè indagato dalla procura di Milano.

Il dottore, infatti, sarebbe accusato di aver effettuato “senza autorizzazioni e a scopo di lucro, prelievi di sangue a pazienti che ne facevano richiesta presso la clinica estetica Villa Arbe“; con lui sarebbero indagati anche due direttori sanitari della struttura, oltre che il suo legale rappresentante. Urtis, infatti, utilizza una tecnica di trapianto di capelli e della loro crescita che prevede la centrifugazione del proprio sangue; questo viene successivamente iniettato nel cuoio capelluto. Secondo il Nas dei Carabinieri, i quali hanno effettuato un controllo presso la clinica, il medico non avrebbe le autorizzazioni necessarie per svolgere tale intervento.

Chi è Giacomo Urtis

La struttura di Villa Arbe si trova nel centro meneghino e Giacomo Urtis, di 43 anni, ne rappresenta il motore. L’uomo, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che si riconosce anche per la sua grande sicurezza di sè, ha dichiarato in diverse occasioni di essere “Uno stimato chirurgo con studi di medicina e chirurgia plastica a Milano, Roma e Londra, iscritto all’Albo dei medici chirurghi di Sassari“. Al fine di impreziosire ancora di più la sua immagine, e dimostrare le sue abilità tecniche, avrebbe anche precisato di “vantare stima da parte della nobiltà britannica, nonché della famiglia reale”.

Nonostante le sue affermazioni, però, nel 2017 Urtis è stato dichiarato un non chirurgo, nè platistico nè estetico, dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Secondo la Sicpre, infatti, l’uomo si sarebbe appropriato di una qualifica di cui, però, non era in possesso. Il medico aveva informato di aver risposto all’accusa con una denuncia per diffamazione.

Nonostante le affermazioni della modella Nina Moric, che aveva ironicamente detto: “Nemmeno l’omino con le lucine rosse dell’allegro chirurgo si sarebbe fatto operare da lui“, la chirurgia ha aperto le porte dello spettacolo a Giacomo Urtis. Lo stesso, che ha recitato nella web serie The Lady, di Lory Del Santo, avrebbe anche parlato dei suoi glutei a forma di diamante: “Ce l’hanno le persone che fanno molta palestra e danza. Io? Be’, grazie alla chirurgia”.