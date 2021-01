Giacomo Urtis e la dedica a Mario Ermito: "Manchi"

Aveva iniziato la sua avventura senza troppe pretese, consapevole che prima o poi sarebbe uscito. Non conosceva tutti i partecipanti della casa, ma in poco tempo ha saputo dimostrare il suo carisma e la sua simpatia, tanto da farsi amare da tutto il gruppo del “Grande Fratello Vip“. Si parla del medico dei vip, Giacomo Urtis.

Il ragazzo, in poco tempo, è riuscito a legare con tutti. Durante il corso dell’ultima puntata, il dottore ha perso al televoto, contro Giulia Salemi, Andrea Zenga ed Ermito, risultando il meno votato. Nonostante la sua consapevolezza di dover uscire, per Giacomo non è stato facile abbandonare tutti i suoi nuovi amici. Un personaggio in particolare però ha segnato il cuore del giovane Urtis, Mario Ermito.

La dedica di Urtis a Mario Ermito

A dimostrazione di ciò infatti, di recente Giacomo ha pubblicato una serie di Instagram stories sul suo profilo personale, dove si vede il medico assistere alla diretta h24 su Mediaset Extra. In una delle tante storie create da Urtis, ce n’è una che ha particolarmente incuriosito i fan, ovvero quella foto di Mario Ermito e con sotto la scritta di Urtis: “Manchi” con tanto di cuore come emoticon.

Di certo nella casa il medico ha avuto modo di legare con tutti, ma con Ermito si era creato un rapporto molto particolare, di amicizia e sintonia davvero speciale. Non solo Ermito ha però riempito le storie di Urtis, in seguito è possibile anche visionare una foto che ritrae Giacomo insieme alla Salemi e a Zorzi, risalente a qualche anno fa.

In ultimo, da poche ore Dayane Mello ha rivelato un sogno nel cassetto di Urtis, ovvero quello di voler avere un figlio. La modella brasiliana ha poi aggiunto in merito all’argomento che sarebbe anche ben disposta a fare un’inseminazione artificiale, se questo renderebbe felice un amico: “Uno dei sogni che Giacomo vuole realizzare è fare un figlio. Io farei un’inseminazione artificiale per avere un figlio con un amico… se posso fare lui felice, non costa niente!“.