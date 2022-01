Giacomo Urtis e Corona, i due in passato avrebbero avuto un flirt: Fabrizio rompe il silenzio

Le confessioni fatte da Giacomo Urtis nella casa del “Grande Fratello Vip” hanno fatto un gran rumore. Il gieffino ha ammesso di aver avuto, in passato, una relazione con un uomo molto famoso, che all’epoca era sposato, è stato in carcere ma adesso ne è uscito. Si sono incontrati per la prima volta in aeroporto a Milano e Urtis lo avrebbe riconosciuto dal braccio muscoloso e tatuato.

“Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna“, ha poi proseguito Giacomo. Il racconto ha lasciato tutti basiti, sia dentro che fuori la casa del “Grande Fratello Vip”. In molti hanno subito pensato che l’uomo in questione fosse Fabrizio Corona. Gli indizi e le parole di Urtis porterebbero in quella direzione. I due avrebbero vissuto una relazione forte, intensa.

Era inevitabile che la storia finisse alle orecchie di Fabrizio. L’ex re dei paparazzi ha così rotto il silenzio e deciso di intervenire, dicendo la sua. Corona ha postato una storia Instagram nella quale si vede uno scatto di lui che abbraccia Urtis, seguito dalla didascalia: “Amore mio grande unico e solo… era un nostro segreto… daiiiii“, seguito da un cuore.

È chiaro che le parole di Corona siano sarcastiche e che abbia così voluto smentire Urtis. I due sono sempre apparsi come ottimi amici. Da quando Giacomo ne ha parlato, la notizia ha fatto il giro del web. Con ogni probabilità, durante la prossima diretta, non è da escludere che Alfonso Signorini decida di parlarne con il diretto interessato e toccare così l’argomento.

Urtis ha fatto il suo racconto, Corona è intervenuto e tutta la questione tiene banco. Giacomo ha parlato di questo uomo come di un suo grande amore, aggiungendo poi: “Io a letto con lui, la moglie guardava“. Che il riferimento sia proprio a Corona e Nina Moric? Dunque, la bomba è stata sganciata e adesso non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.