Giacomo Urtis chiarisce su Barbara D’Urso: "Non voglio farmi pubblicità sfruttando il suo nome"

Una lunga e corposa intervista fatta dal magazine “Nuovo” al medico dei vip, Giacomo Urtis, in cui si rivela il vero motivo dietro il quale il chirurgo ha menzionato più volte il nome della regina del gossip, Barbara D’urso, nel suo nuovo pezzo estivo.

C’è da dire che Barbara è forse una delle presentatrici più importanti del panorama italiano, in grado di lanciare numerosi personaggi che hanno presenziato nel suo salotto gossip. Gli stessi personaggi che è possibile intravedere nei numerosi frame del video musicale di Giacomo Urtis, pubblicato qualche settimana fa e che, ad oggi, ha raggiunto un ragguardevole numero di visualizzazioni.

Giacomo Urtis: “Non uso Barbara per fare pubblicità”

A questo giro Urtis, da sempre ospite nei salotti di Barbara, spiega che nel suo nuovo singolo viene citato il nome delle D’Urso in maniera quasi continuativa ma il fine ultimo non era di certo crearsi una pubblicità gratuita sul nome di Barbara. Secondo quanto affermato da Urtis infatti sembra che la verità sia ben altra.

Ecco infatti quanto dichiarato dal medico in merito alla questione: “Non è assolutamente una furbata…Non voglio farmi pubblicità sfruttando il suo nome– aggiungendo poi- Se ho citato la conduttrice di Canale 5 è solo perchè lei è la regina del gossip a tutti gli effetti…“.

Nel video musicale in questione è possibile vedere, come prima accennato, quasi tutti i personaggi che hanno trascorso qualche tempo nei salotti della D’Urso. A tal proposito infatti Giacomo Urtis afferma che la sua è stata una scelta oculata, invitando nel video tutti coloro che hanno avuto modo di dire la propria verità nei vari programmi di Barbara: “Loro sono andati da lei per dire la verità…Proprio come canto nel mio nuovo brano…“. Tra i tanti personaggi è possibile infatti vedere la presenza di Denis Bosio, Sonia Lorenzini e Giucas Casella.