Giacomo Poretti parla del Covid-19: "Ho avuto paura di morire"

In una vecchia intervista nei primi giorni di maggio al “Il Corriere della Sera” Giacomino Poretti, che fa parte del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha rivelato di aver contratto il Coronavirus, rivelando anche di essere pronto a donare il plasma.

Parlando nei dettagli della sua malattia, Giacomo Poretti ha svelato tutti i sintomi che ha provato in quel periodo: “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York… Ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad aprire la caffettiera per quanto ero debole”.

Le nuove dichiarazioni di Giacomo Poretti

Intervistato dal settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, l’attore comico è ritornato a parlare nuovamente del Coronavirus. Rivela di aver provato molto spavento per la malattia, dichiarando che anche la moglie ha contratto il virus.

“Paura di morire? Un po’ sì. Non sono un ipocondriaco, è che si tratta di una malattia ancora misteriosa e letale” dichiara Giacomo Poretti che poi aggiunge: “Mi turbava parecchio la raccomandazione di stare attentissimo ai problemi respiratori: se li avessi avuti, allora il virus stava vincendo… Per fortuna qui brutti sintomi non sono mai arrivati. L’ansia più grande era per mio figlio, tredicenne. Anche mia moglie ha preso il virus. Avevamo il terrore di aggravarci e finire in ospedale. Cosa ne sarebbe stato di Emanuele?”.

Per il momento il comico, senza i suoi due partner, sta portando avanti lo spettacolo intitolato “Chiedimi se sono di turno“, ove ripercorre i suoi undici anni da infermiere prima di iniziare la sua professione al cinema e al teatro. Tuttavia rivela che da bambino sognava di giocare in Serie A e vincere la vecchia Coppa dei Campioni, per poi ritornare sui propri passi a causa della sua statura.