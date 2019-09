GFVip, Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati il 15 agosto

Cosa ne pensa l’autore

Liliana Morreale - È una bella notizia che Stefano Sala e Dasha Dereviankina si siano sposati, inoltre il fatto che i due non abbiano dichiarato le nozze nè rilasciato interviste esclusive su tale evento per farsi pubblicità e per aumentare il gossip, significa che, molto probabilmente, il loro sentimento è sincero e non hanno voluto lucrarci sopra.