GFVip, Simone Bonaccorsi rivela che Alex Belli non ha mai amato Soleil Sorge

Non si placano ancora le voci sul rapporto fra Alex Belli e Soleil Sorge, che ha tenuto banco per ben tre mesi al reality più visto e criticato della tv italiana. A parlare adesso sono anche le persone più vicine ad Alex e Delia, e in particolare Simone Bonaccorsi, che ha rivelato la verità sul reale rapporto fra il fotografo e la bella influencer.Simone Bonaccorsi ha cercato di far luce sulla situazione e ha anche parlato in una intervista dei retroscena riguardanti le foto in cui Delia Duran è stata ripresa con lui e con un altro uomo.

Il modello, grande amico della coppia, ha rivelato che le foto in cui lui e Delia erano insieme, e apparentemente molto affiatati, risalgono ad un evento di moda che si è svolto a durante.Nello specifico, proprio la sera della sfilata, la moglie di Alex Belli stava un po’ male, ed era affranta dalla situazione che il marito aveva creato nella casa con la Sorge.

Lui ha cercato di consolarla e in quel momento un paparazzo ha scattato le foto, che poi la rivista Chi ha diffuso, gettando ombre sul loro reale rapporto.Bonaccorsi ha ribadito che lui, Delia e Alex sono ottimi amici da tanto tempo, sin da quando hanno preso parte a Temptation Island.

Il suo atteggiamento nei confronti di Delia ha avuto solamente l’obiettivo di farla stare meglio durante l’assenza del marito, senza secondi fini. Simone ha anche detto che quando la donna vedeva i video di Alex con Soleil tirava i piatti in casa per la rabbia e la disperazione.

In tutto questo tempo, però, Simone ha sempre cercato di convincere Delia che Alex l’amava, e che secondo lui fra la Sorge e il marito non c’era nulla oltre l’amicizia. Dettaglio che Alex stesso ha confermato poi a Simone quando è uscito dalla casa, ovvero che in realtà non ha mai provato amore per Soleil, e che per lui è stata quasi una tentazione.