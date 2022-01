Nel GFVip di quest’anno ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. Uno dei capitoli più “burrascosi”, se così vogliamo dire, è stato quello intercorso nelle scorse settimane tra Alex Belli e la sua ormai ex compagna, Delia Duran, di recente entrata nella Casa del GFVip. Come si ricorderà, fu proprio la donna a mollare Belli in diretta, dopo che l’attore avrebbe avuto atteggiamenti a dir poco inequivocabili sotto le coperte con un’altra concorrente, Soleil Sorge.

Dopo quell’episodio Delia ha perso completamente la fiducia in Belli. Un paio di giorni addietro lo stesso attore ha scritto un messaggio al vetriolo su Twitter, spiegando che la Duran, a suo dire, starebbe portando avanti un racconto di una “bassezza” unica per quanto riguarda il loro rapporto. “So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito dalle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola” – queste le parole dell’attore sui social, che fanno capire come la rottura tra i due sia ormai cosa assodata.

Delia nella casa del GFVip

Come già detto in apertura, di recente la stessa Delia Duran è entrata a far parte del Gran Fratello Vip facendo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Qui ha incontrato Soleil, con cui ha cercato di parlare di quanto accaduto tra lei e Belli. Le due, fino a poco tempo addietro accerime nemiche, sabato scorso, durante una serata organizzata nella Casa hanno ballato e scherzato insieme.

La Duran, nonostante sia entrata da poco nella Casa, secondo i bene informati avrebbe già conquistato la simpatia di molti dei partecipanti al reality show. Secondo quanto rivelato questa mattina da un paparazzo della trasmissione Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci, Alex Belli però starebbe già sentendo un’altra donna.

L’identità di questa persona non è stata rivelata. Questa sera su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata del GFVip e ci sarà come sempre da stare molto attenti, in quanto ormai siamo abituati, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Stasera ci sarà anche la famiglia di Manuel Bortuzzo, che dexiderà se rimanere o terminare la sua avvenuta all’interno della Casa.