C’è grande attesa per la nuova stagione del Grande Fratello Vip. Le ultime edizioni del reality sono state come al solito un grande successo, le vicende turbolente della casa e i tanti intrighi amorosi sbocciati tra i gieffini hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Tuttavia un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha colpito improvvisamente il noto reality condotto da Alfonso Signorini.

Una delle punte di diamante del programma sembra aver detto definitivamente addio al Gf Vip. La nota opinionista ha deciso improvvisamente di dare una svolta alla propria carriera voltando pagina. Questa volta ha deciso di non accettare nuovamente la ghiotta offerta di varcare la celebre porta rossa della casa: ecco perchè.

L’addio al GF Vip

La prossima edizione del Grande Fratello Vip non vedrà più la presenza di Adriana Volpe. Dopo aver partecipato nel 2020 come concorrente e l’anno successivo da opinionista, celebri in queste vesti i battibecchi con Sonia Bruganelli, la nota conduttrice ha deciso di non accettare l’offerta di partecipare nuovamente come concorrente.

Protagonista delle ultime edizioni del celebre reality, la conduttrice 49enne ha deciso di declinare l’invito, in quanto avrebbe in mente altri progetti per la sua carriera. Dietro questa scelta ci sarebbe niente meno che lo zampino del marito di Maria De Filippi: “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: “Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Adriana Volpe dovrebbe tornare protagonista sotto i riflettori con la conduzione di un nuovo programma sulla bellezza. Sicuramente qualcosa bolle in pentola, a confermarlo la stessa conduttrice con queste parole: “Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata“. Intanto, al suo posto nelle vesti di opinionista il Grande Fratello ha ingaggiato l’intramontabile Orietta Berti.