GF16, Tina Cipollari pubblica post sospetti: la guerra con Ambra Lombardo sembra destinata a continuare

Nella scorsa diretta del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 il 29 aprile, abbiamo assistito a un momento molto emozionante tra l’ex concorrente Ambra Lombardo e Chicco Nalli. I due si erano avvicinati molto durante la loro permanenza nella casa di Cinecittà, ma l’eliminazione della professoressa aveva bruscamente interrotto la loro conoscenza.

Ambra, ha deciso però di far sapere all’ex marito di Tina Cipollari di avere un interesse per lui e, con dolci parole, gli ha fatto sapere che lo avrebbe aspettato una volta fuori dalle quattro mura di Cinecittà. Fin qua tutto bene, se nonché in questi giorni il loro figlio Francesco Nalli ha risposto a un suo followers che gli chiedeva un un’opinione su Ambra Lombardo e il ragazzo ha esposto il suo pensiero e cioè che alla donna interessa solo visibilità e notorietà ed è per questo che è ritornata nella casa e ha baciato suo padre.

Ecco le misteriose parole di Tina Cipollari. Sono rivolte ad Ambra Lombardo?

Anche la Cipollari sembra essere d’accordo con la questa versione dei fatti e ora sul suo profilo Instagram sono usciti altri post e altre Instagram Stories che sembrano voler mettere altra benzina sul fuoco. Tina pubblica parole che in molti hanno ricondotto all’ex inquilina del Grande Fratello: “Preferisco essere me stessa in partenza, piuttosto che fingere di essere chi non sono per piacere agli altri“, ricordiamo infatti che la Cipollari ha sostenuto il pensiero del figlio Francesco e non ha esitato a stare dalla sua parte.

Inoltre, nelle Instagram Stories, Tina scrive un’altra frase che potrebbe preannunciare l’inizio di un’aspra guerra social tra lei e la nuova fiamma del marito Chicco: “Tempo a tempo… Chi semina spine deve ricordarsi di non camminare scalzo“.

Ma c’è anche chi ha visto in queste parole un avvertimento a tutti quelli che in questi giorni hanno criticato le parole di suo figlio Francesco e difeso Ambsra, facendogli notare che la Lombardo ha preferito chiudere prima la storia che aveva fuori dalla casa e poi tornare per confessare i suoi sentimenti a Nalli e, quindi, nessuna ricerca di visibilità.