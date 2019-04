GF16, spunta il nome del fidanzato di Serena Rutelli: un calciatore italo-senegalese

Se gli amanti della cronaca rosa si erano appena saziati con la notizia sulla riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso si trovano incuriositi dalla vita sentimentale di Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 16. In queste ore il gossip è letteralmente esploso: sul web si stanno divulgando a macchia d’olio delle indiscrezioni, tutte imperniate sul fidanzato della figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Sembra davvero ufficiale, a prova di smentita: il fidanzato di Serena Rutelli è Prince Zorresi, un aitante 21enne italo-senegalese che di professione fa il calciatore per una società calcistica veronese. Stando alle informazioni che circolano sulla sua carriera professionale, tra le squadre di calcio che hanno avuto il privilegio di averlo come difensore, si annoverano la Salernitana, il Vicenza e persino la Lazio.

Nell’era in cui tutto passa attraverso i social network, e in cui una storia d’amore si può spiare mediante le foto e gli “status”, se andiamo a sbirciare il profilo personale di Instagram della neo concorrente del GF16, possiamo notare una ricca gallery fotografica che documenta minuziosamente la love story tra i due giovani innamorati. Entrambi hanno lo sguardo felice di chi ha trovato l’amore della propria vita.

Se i più scettici nutrono dubbi e perplessità in merito alla solidità di questa coppia, rimarranno certamente delusi. La loro relazione sentimentale sembra aver imboccato la giusta direzione per un roseo futuro, che non ha nulla a che vedere con i flirt passeggeri e le avventure superficiali.

Per ovvie ragioni non sono stati ancora paparazzati dai settimanali di gossip, ma nonostante ciò sembra che i due si frequentino da parecchio tempo. Alcune fonti avrebbero altresì reso noto che il fidanzato di Serena Rutelli abbia voluto fortemente la sua partecipazione al reality show di Canale 5, supportandola e spronandola al suo debutto televisivo.