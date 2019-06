GF16, la sorella di Tina Cipollari contro Ambra Lombardo: "Non mi piace per niente". La risposta di Kikò Nalli

La storia tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli sembra procedere per il meglio. I due, come in molti sanno, si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello 16 e hanno deciso di continuare la loro conoscenza una volta finito il reality show. Ma la loro storia non sembra essere apprezzata da tutti e, questa volta, a parlare è Annarita Cipollari, la sorella della bionda opinionista di Uomini e Donne, Tina.

Il primo a palesare dubbi sul reale interesse della bella siciliana è stato il figlio di Kikò, Francesco Nalli che, attraverso una Instagram Story in risposta ad un suo followers aveva chiaramente dichiarato che Ambra si era avvicinata a suo padre solo per un interesse mediatico. Tesi che ora sembra essere sostenuta anche dalla zia Annarita.

Tina Cipollari, la sorella Annarita contro Ambra Lombardo

La donna, sulle pagine del settimanale “DiPiù“, ha voluto dire la sua a proposito di questa relazione e le sue parole non sono certo state lusinghiere per la Lombardo: “Ambra non mi piace per niente. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori“, ha rivelato Annarita Cipollari senza peli sulla lingua, precisando anche di averlo detto anche al diretto interessato, Kikò, appena l’hair stylist è uscito dalla Casa del Grande Fratello.

Ma le sue dichiarazioni non si fermano qui e continua: “Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente”. Rivela inoltre che Tina non vuole ostacolare la nuova vita dell’ex marito, ma allo stesso tempo vuole tutelare i propri figli: “Ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace”.

Insomma, sembra proprio avere le idee chiara la sorella della Cipollari, sicura che la nuova fiamma dell’ex cognato non sia la donna giusta per lui: “Lui ha bisogno di una altro tipo di donna, non di Ambra“, precisando che Kikò stia cercando di ritrovare la felicità che ha perduto quando si è separato da Tina.

Kikò Nalli risponde alle parole dell’ex cognata

Chicco Nalli non rimane a guardare e risponde alle dichiarazioni dell’ex cognata, Annarita. L’ex marito di Tina Cipollari, corre in difesa della sua nuova fiamma Ambra Lombardo, dichiarando di aver letto sui giornali molti articoli che parlano di loro e questa cosa lo ha lusingato molto.

Allo stesso tempo, però, sembra voler rispondere anche alle dichiarazioni poco piacevoli: “Qualcuno ha dei dubbi… Dubbi che, non vi preoccupate, vi toglierò molto presto con la pazienza, la sapienza, il mio modo di fare. Tranquilli, noi ci siamo e ci siamo per le persone che ci sostengono: viva Kikò e Ambra! Grazie a chi ha creduto e crede ancora in me e Ambra“.