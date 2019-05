GF16, il fidanzato di Ivana Icardi reagisce alla dichiarazione d’amore dell’argentina per Gianmarco Onestini

L’amore è così: arriva inaspettatamente e ribalta le carte in tavola. Ivana Icardi non avrebbe mai pensato di dover lasciare il suo storico fidanzato, a causa del travolgente trasporto emotivo nato per il gieffino Gianmarco Onestini. Dopo l’addio allo storico partner Luis Fabian Galesio, la sorella del popolare calciatore è tornata nella casa del GF16 per dichiare tutto il suo amore al 23enne bolognese.

Sebbene Ivana Icardi sia stata eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, non è riuscita a smettere di pensare a Gianmarco. È stata proprio la forte attrazione per il suo ex coinquilino ad indurla ad interrompere la relazione con il suo storico fidanzato Luis Galesio, giocatore del Messina.

La conduttrice Barbara D’Urso ha concesso ad Ivana Icardi l’opportunità di esternare la sua infatuazione per Gianmarco Onestini. Tornata nella casa, la 23enne sudamericana ha imbastito una vera e propria dichiarazione d’amore per il gieffino: “Sono molto nervosa; per me non è semplice essere qui, ma dopo essere uscita mi sono resa conto di tante cose. Dovevo portare rispetto alla persona che avevo fuori, ma mi sono anche resa conto di quello che mi stava succedendo in casa e per questo io e il mio fidanzato ci siamo distaccati per pensare”.

Un quadro d’amore perfetto, se non fosse per la spiazzante replica del 23enne bolognese. Gianmarco Onestini, pur ammettendo di aver presagito il trasporto emotivo nutrito da Ivana nei suoi riguardi, ha così replicato: “Credo che tu debba pensare meglio alla tua situazione e non credo sia giusto prendere decisioni affrettate. L’ho conosciuta realmente solo l’ultima settimana; per me adesso è troppo presto. Io, in questo momento, non provo nulla“. Una reazione diametralmente opposta a quella che Ivana Icardi sperava dfortemente di ricevere.

Al termine della diretta televisiva, sul social network Instagram è uscito il commento di Luis Fabian Galesio, sul suo account personale ed ufficiale. L’attaccante del Messina ha postato sulle sue Instagram Stories un esplicito messaggio – sia in lingua spagnola che con una raffazzonata traduzione in lingua italiana – al fine di commentare la scelta amorosa della sua ex Ivana Icardi: “L’amore è anche nei momenti brutti, nei momenti in cui si è confusi e ancor di più dopo essere stati rinchiusi in un programma televisivo… Se ami ascolti, capisci e rispetti… Se alla prima occasione mandi tutto all’inferno, è perché non avevi tutto questo amore… Sempre con te Ivana Icardi, non importa cosa succede”.