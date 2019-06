GF16, Cristian Imparato chiarisce con Mila Suarez e svela il suo sogno: "Voglio diventare padre"

Cristian Imparato, nonostante abbia abbandonato la casa del Grande Fratello 16 da qualche settimana continua a far parlare di sè. Il bambino prodigio di “Io Canto” infatti non ha mai nascosto il suo pensiero sui colleghi inquilini e soprattutto non ha mai apprezzato il comportamento di Mila Suarez all’interno della casa di Cinecittà.

Spesse volte Cristian ha altresì difeso a spada tratta Francesca De Andrè che, come ben sappiamo, si è scagliata anche pesantemente contro la modella ex di Alex Belli ma, a distanza di pochi giorni dalla finalissima del reality, le cose tra Mila e Cristian sembrano aver preso una piega totalmente diversa. E’ stato lo stesso Imparato a rivelarlo attraverso il suo profilo Instagram dove ha speso alcune parole per la Suarez.

“Contro Mila non ho mai avuto nulla. Ho sempre detto e ridetto più volte che non mi sono piaciute alcune risposte che ha dato ad Alex, ma pare che abbiamo risolto. In semifinale nei camerini ci siamo riabbracciati” ha infatti rivelato Imparato. Oltretutto, dopo aver specificato di aver seppellito finalmente l’ascia di guerra con l’ex coinquilina, Cristian ha fatto una rivelazione molto importante in merito alla sua vita privata.

“Il mio più grande sogno è quello di diventare padre! Spero davvero un giorno di avere una famiglia tutta mia con dei figli insieme al mio compagno di vita” ha infatti svelato il bambino prodigio di “Io Canto”. Come ben sappiamo, è notizia di qualche giorno fa del fidanzamento di Cristian con Davide, un giovanissimo aspirante medico con il quale sembra aver trovato la felicità.

In vista della finalissima del Grande Fratello 16 che si terrà lunedì 10 giugno, Cristian ha svelato che vorrebbe tantissimo che vincesse Martina Nasoni. Con lei, Imparato ha dormito insieme le prime tre settimane e condiviso tanto ma soprattutto insieme sanno cos’è la sofferenza e la paura di soffrire.