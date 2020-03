GF Vip, Ursula Bennardo spera che Sossio non perda la calma

L’avventura di Sossio Aruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip è iniziata da poche settimane. Per la prima volta dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, parla la sua compagna Ursula Bennardo. Quest’ultima, che nello scorso settembre ha dato alla luce la loro figlia Bianca, ha rilasciato un’intervista a “Uomini e Donne Magazine” in cui ha parlato della permanenza nella casa del suo Sossio.

La bionda ex dama del trono over di Uomini e Donne ha esplicitamente detto che spera che il suo compagno non perda la calma in quanto ha un carattere molto fumantino. In particolare, la donna, ha evidenziato come Sossio abbia un temperamento prorompente e, conoscendo i caratteri di tutti i concorrenti della casa, sia alto il rischio di vederlo implicato in qualche acceso scontro con gli altri inquilini.

Negli ultimi giorni, infatti, Sossio ha teso uno scherzo, con l’aiuto di Antonio Zequila, ai danni di Teresanna Pugliese. Intorno alle due del mattino, il calciatore campano, ha suonato con padelle e pentole dinanzi alla porta delle camere degli inquilini. La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne non si è fatta attendere e ha fatto notare come quest’atteggiamento da campeggio estivo vada rivisto e moderato.

Una casa ricca di scontri

Non solo Sossio è al centro di scontri o di grandi polemiche, ma anche gli altri concorrenti non sono da meno. Così come fatto notare anche da Ursula Bennardo, la casa di Cinecittà è ricca di concorrenti dal carattere prorompente e dall’indole battagliera. Tra questi è giusto annoverare Antonella Elia e i suoi scontri con le due acerrime nemiche: Valeria Marini e Fernanda Lessa.

Come se non bastasse, in questo clima di scontri accesi è giusto inserire anche quelli continui e ripetuti tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest’ultimo è stato difeso, a spada tratta, da sua madre che è intervenuta durante l’ultima puntata di Domenica Live.