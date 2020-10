GF Vip, una ex concorrente dichiara: "In passato ho amato una donna"

La scrittrice e giornalista televisiva Barbara Alberti è stata una delle concorrenti più discusse ed apprezzate della quarta edizione del reality show in onda su canale 5 “Grande Fratello Vip“, a causa dei numerosi scontri con gli altri concorrenti del programma televisivo condotto dal giornalista Alfonso Signorini.

La drammaturga, dopo essersi assentata per alcuni problemi di salute che hanno comportato il ricovero in una struttura sanitaria privata, ha però scelto di abbandonare anticipatamente la casa più spiata d’Italia a causa di alcune difficoltà affrontate vivendo in un contesto in cui faticava a distinguere la televisione dalla vita reale e quotidiana.

In una lunga e profonda intervista per il quotidiano “Il Foglio Quotidiano” la scrittrice ed opinionista ha del tutto inaspettatamente rivelato un fatto della sua vita personale e privata che non era mai emerso nel corso della sua permanenza all’interno del reality show condotto da Signorini: in passato si sarebbe trovata ad amare una donna.

A Barbara Alberti è stato infatti chiesto dal giornalista una sua idea o pensiero riguardo al complicato sentimento dell’amore. La risposta della scrittrice ha lasciato del tutto sorpresi gli affezionati telespettatori: “Non ci ho mai creduto, mi è bastato innamorarmi una sola volta di una donna per capire che l’amore è una convenzione”.

La giornalista ha infine sottolineato come però nel corso della sua vita si sia trovata ad amare più uomini che donne. La Alberti è stata infatti anche sposata con il produttore cinematografico e sceneggiatore italiano Amedeo Pagani da cui ha avuto due figli: Malcom e Gloria Samuela.

L’ex concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, attraverso queste recenti dichiarazioni, ha dimostrato dunque una mentalità molto aperta riguardo alla sua identità sessuale e alle sue precedenti relazioni sentimentali, aspetto che ha lasciato sorpresi i telespettatori del reality show.