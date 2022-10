GF Vip, un amico di Bradford Beck: “Il marito di Giaele De Donà è molto contrariato”

Ascolta questo articolo

Thomas Incontri, amico di Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck, ha rivelato lo stato d’animo dell’imprenditore americano dopo aver appreso le rivelazioni della moglie all’interno della Casa a proposito del loro matrimonio. Aspetti che, secondo l’uomo, sarebbero dovuto rimanere segreti e invece sono stati sbandierati ai quattro venti e divenuti ben presto motivo di discussioni e critiche.

L’amico della coppia, quindi, fa sapere che Beck non sta vivendo serenamente ciò che accade intorno alla moglie nella Casa di Cinecittà e di conseguenza anche sul web che ha commentato a lungo – e lo sta ancora facendo – questo modo di vivere il loro matrimonio in totale libertà, stando lontani mesi interi e con la possibilità di vivere nuove relazioni.

GF Vip, le dichiarazioni dell’amico di Giaele De Donà e Bradford Beck

A “Pipol” è lo stesso Thomas ad inviare un messaggio per spiegare meglio lo stato d’animo del magnate americano: “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità. Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”.

Quello che proprio Beck non ha digerito, sarebbero state le dichiarazioni di Giaele riguardanti i tradimenti ammessi nel loro rapporto di coppia. Tutto vero, nessuna smentita, ma solo l’esigenza di mantenere questo aspetto così privato all’interno del loro rapporto, senza darlo i pasto a pubblico e stampa.

Questo essere infastidito, potrebbe rafforzare l’ipotesi di un imminente incontro tra i due che alcuni vociferano possa esserci già il 13 ottobre prossimo. Ancora non si sa bene come e se avverrà davvero, ma non si esclude che Beck possa varcare la porta rossa di Cinecittà e rimproverare la moglie per aver vuotato il sacco con tanta leggerezza.