GF Vip, tv spazzatura o antistress? Maurizio Costanzo sentenzia: "Questione di gusti"

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” è indubbiamente la più longeva della storia del reality show. Ormai però siamo alle battute finali e il prossimo 1 marzo si disputerà la finale. Come ogni edizione che si rispetti, non sono mancate le polemiche consuete che gravitano intorno ai reality e trattandosi di un’edizione lunghissima, è chiaro che queste siano cresciute a dismisura.

Bersaglio dei tanti utenti in rete sono sicuramente Alfonso Signorini e gli autori. I ragazzi in casa nel mentre, innescano dinamiche davvero interessanti che in un modo o nell’altro appassionano il pubblico. Anche e soprattutto grazie a ciò, si è andati avanti per ben 5 mesi. Ovviamente l’opinione pubblica è divisa in due e se da un lato c’è chi ritiene il reality una sorta di “tv spazzatura“, dall’altro c’è chi lo trova un antistress.

Seguendo quest’ultima strada, vediamo come una spettatrice che segue il reality ha scritto a Maurizio Costanzo. Il giornalista segue una rubrica sul magazine “Nuovo Tv” e la donna è intervenuta, ammettendo di guardare il “Grande Fratello Vip” e di trovarlo un modo per evadere dal solito e unico discorso che da un anno a questa parte viene costantemente e totalmente affrontato in televisione: il Coronavirus.

La spettatrice in questione ha scritto quanto segue: “Credo abbia una funzione antistress e persino antidepressiva. Preferisco mille volte il GF Vip che i programmi di politica o che parlano solo di Covid“. Costanzo è subito intervenuto replicando alla donna e ammettendo che è comunque questione di gusti. “È una questione di gusti. L’anno è stato veramente difficile e il covid ha monopolizzato la programmazione“, queste le parole del giornalista.

Maurizio ha poi proseguito, dichiarando di non voler entrare nel merito della qualità del reality, dato che “quello che conta sono i gusti del pubblico“. Sicuramente, come lo stesso Costanzo ha ammesso, l’argomento Covid ha monopolizzato il mondo intero, televisione compresa. Il giornalista ha però proseguito, rimarcando come sia tutta una questione di gusti, dato che alla fine è il pubblico ad essere sovrano.