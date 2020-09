GF Vip: Tommaso Zorzi abbandona nuovamente la casa

Non sembra trovare pace il blogger ed attuale gieffino Tommaso Zorzi. Un’avventura iniziata in maniera abbastanza rocambolesca per il ragazzo, dovendo abbandonare la casa anzitempo per motivi di salute. In molti infatti si erano preoccupati non poco per le condizioni di salute di Zorzi, sospettando persino un’eventuale positività al Covid-19. Trasportato in struttura sanitaria, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, risultando negativo al tampone.

Tommaso infatti è poi rientrato, continuando quindi la sua esperienza in villa, ma nonostante l’assistenza ricevuta, in questi giorni il ragazzo continuava comunque a lamentare tutta una serie di sintomatologie. La salute di Zorzi non è apparsa proprio al top, tanto che in queste ore il giovane ha di nuovo accusato forti malori, con tanto di febbre a 39.

La nuova uscita di Zorzi

A quel punto la decisione più saggia è stata quella di traportare il gieffino di nuovo in ospedale, sottoponendolo nuovamente a cure mediche. In molti sul web hanno iniziato a preoccuparsi in maniera seria sulle condizioni di salute di Zorzi. Nonostante la produzione non abbia ancora emanato un comunicato ufficiale circa la salute di Tommaso, sembra però che i sintomi corrispondano ad una forte sinusite.

La febbre infatti appare essere altalenante, seppur molto alta. Non resta dunque che attendere qualche notizia certa emessa dalla stessa produzione, sulle condizione del gieffino. Intanto durante la sua breve permanenza nella casa, il blogger ha avuto modo di stringere amicizia con tutti i suoi coinquilini, o quasi. Durante la serata di venerdì infatti, Zorzi ha trovato terreno fertile per una discussione inaspettata con la modella Francesca Pepe; discussione nata per una serie di incomprensioni.

Dopo la fine della puntata di venerdì scorso, Tommaso aveva sottoposto la Pepe a tutta una serie di domande, ma la ragazza ha frainteso le intenzioni di Zorzi, mettendosi quindi sulla difensiva, attaccando il ragazzo.