GF Vip, Tommaso Eletti si confessa: "Ho avuto una piccola cotta per Soleil"

Tommaso Eletti è stato il primo eliminato della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo, almeno nelle idee iniziali degli autori, sarebbe entrato con l’obbiettivo di “pulire” la sua immagine dopo l’avventura a “Temptation Island”, ma i telespettatori alla prima occasione hanno deciso di mandarlo a casa con una percentuale superiore al 70%.

Il giovane infatti viene mal ricordato, sempre televisivamente parlando, per come si è comportato con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, di vent’anni più grande. Ormai per lui la donna sembra essere solamente un lontano ricordo, e dalle sue ultime interviste pare aver la testa per un altro amore con una ragazza della sua età.

L’intervista di Tommaso Eletti a “Casa Chi”

Dopo aver svelato alcune indiscrezioni su Valentina Nulli Augusti e sulle sue ospitate al “Grande Fratello Vip”, in cui rivela che l’ex sarebbe entrata negli studi di Cinecittà ricevendo alcuni consigli da parte di Fabrizio Corona, Eletti parla della sua breve avventura al “GF Vip”.

Come riportato testualmente dal sito “Bigodino” Tommaso sarebbe rimasto folgorato da una vippona: “Mi ha colpito Soleil. Perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, è intelligente, è carismatica, è simpatica. Mi ci sono trovata molto bene. Per lei ho avuto una piccola cotta. Se c’è stato un bacio? No, ma magari”.

Tommaso Eletti ammette che, durante la sua avventura, avrebbe ricevuto alcuni segnali da parte sua: “Da quello che sentivo io di Soleil qualcosa sì. Da come si comportava nei miei confronti un segnale… qualche sguardo c’è stato. Se fossi rimasto dentro? Quando sono andato via lei mi ha detto: ‘adesso chi dorme vicino a me? Chi mi fa i grattini la notte?'”.

Negli ultimi giorni però nella casa Soleil avrebbe ammesso di essere già fidanzata, e nonostante non si conosce il fortunato, sul web circolano due nomi: l’imprenditore russo Boris Lukov oppure Carlo, nome fatto dalla blogger Deianira Marzano, ma di quest’ultimo si sa ben poco.