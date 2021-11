GF Vip, svelato il presunto cachet di Manuel Bortuzzo

Un percorso senza dubbio tra i più seguiti; un personaggio che sin dal primo giorno in cui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha destato non poca curiosità, sia nei suoi tanti fan, ma anche in chi invece ha imparato a conoscerlo col tempo. Parliamo del nuotatore Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, tra un tira e molla amoroso con Lulù Selassié e qualche dichiarazione fatta durante la sua avventura nella casa, è stato in grado di diventare forse uno personaggi più seguiti di questa sesta edizione dello show.

Sono in tanti infatti a seguire con tanta curiosità e affetto l’avventura del ragazzo, ma come spesso accade, si cerca anche di sapere qualcosa in più dei propri beniamini, come ad esempio riuscire a conoscere il cachet dei personaggi nella casa. I fan hanno iniziato a chiedersi quanto può guadagnare Manuel ad ogni puntata; pare che a questo giro il sito TVZap viene incontro alle richieste dei fan del ragazzo, provando a snocciolare qualche numero.

Il presunto cachet di Manuel Bortuzzo

Partendo dal doveroso presupposto che quanto di seguito riportato da TVZap è solo una cifra presunta e che, con ogni probabilità, la reale cifra guadagnata, e che continua ad aumentare Manuel, non verrà mai rivelata, pare che il ragazzo guadagni la bellezza di 5 mila euro a settimana. Ecco infatti quanto dichiarato da TVZap: ” Il suo cachet è a dir poco da capogiro. Stando a delle indiscrezioni, Manuel guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata. Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro“.

Una cifra che potrebbe essere non troppo lontana dalla realtà se si pensa che anche “Letto Quotidiano” ha dichiarato la stessa cifra per Sophie Codegoni: “La bellissima gieffina guadagna ben 715 euro al giorno e quindi all’incirca 5000 euro a settimana! Considerando che il reality ha avuto inizio il 17 settembre e che sono già state trasmesse ben 18 puntate, possiamo senza dubbio affermare che l’ex tronista di Uomini e donne ha guadagnato già un bel po’ di soldini”.

Insomma pare che i gieffini succitati, per ora, abbiano guadagnato una cifra che si aggira intorno i 40 mila euro.