GF Vip, Stefano Bettarini accusa Dayane Mello di voler far parlare di sé a ogni costo

L’ex calciatore Stefano Bettarini e Dayane Mello, attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, hanno vissuto una breve ma importante storia d’amore.

Fino ad oggi Stefano Bettarini sta vivendo una nuova relazione con Nicoletta Larini, che abbiamo potuto conoscere durante la prima edizione di “Temptation Island Vip”, condotta dalla sua ex fidanzata Simona Ventura. Lo sportivo però, intervistato dalla rubrica “Casa Chi” su Instagram, ha voluto parlare di alcuni personaggi famosi presenti nella casa del GF Vip, compresa ovviamente Dayane Mello.

Le parole di Stefano Bettarini

In questa circostanza Bettarini accusa duramente Dayane Mello. Come fatto capire dal personaggio televisivo, la modella negli studi di Cinecittà starebbe cercando a ogni costo di attirare l’attenzione: “Lei è interessata a Francesco Oppini? Ndo cojo cojo! Basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.

Oltre ad attaccare la modella, Stefano Bettarini si scaglia anche contro Pierpaolo Petrelli. Infatti, secondo le sue dichiarazioni, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ci avrebbe provato con Nicoletta Larini: “Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia. Lui è quello che ha mandato un messaggio alla mia fidanzata dopo ‘Temptation Island Vip'”. Successivamente Bettarini mostra anche il messaggio scritto da Petrelli, che è un semplice “Nicol, come stai?”.

Infine parla di Elisabetta Gregoraci, anche lei concorrente del reality. Ammette di avere un bel rapporto con la donna in ambito lavorativo, condividendo insieme per due anni lo studio di “Buona Domenica“. Secondo l’intervistato, Petrelli avrebbe avuto più di una chance di conquistare il suo cuore, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa gli aveva detto lei all’orecchio.