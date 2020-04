GF Vip, Sossio Aruta attacca Antonio Zequila e parla di Fernanda Lessa

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” può ritenersi soddisfatto per il suo percorso nella casa, poiché nonostante sia entrato in corsa è riuscito a conquistarsi subito la finale.

Negli ultimi giorni il calciatore ha rilasciato una intervista nella trasmissione radiofonica “Non succederà più“, condotta da Giada Di Miceli su “Radio Radio”. Sossio Aruta si concentra soprattutto sulla sua esperienza nella casa del GF Vip, concentrandosi sui rapporti con Antonio Zequila e Fernanda Lessa.

Le parole di Sossio Aruta

Nella sua intervista attacca duramente Antonio Zequila: “Lo reputo un chiacchierone e se avessi vinto io non penso che avrebbe lasciato la televisione. Lui è entrato l’8 gennaio e tutti se lo ricordano per gli strafalcioni che ha fatto. Gli è tornato tutto contro, ha fatto una pessima figura e sto ancora aspettando le scuse”.

Smentisce la notizia di aver ricevuto le sue scuse in questi giorni, che probabilmente sono state fatte solamente nei suoi canali social oppure in una delle sue interviste. Nonostante questo suo comportamento, Zequila si è proposto per il reality show di Rai 2 “Pechino Express“. Ma, prima di studiare ogni tipo di progetto futuro, vuole delle scuse ufficiali da parte sua.

Su Fernanda Lessa invece dichiara di non aver mai avuto un litigio con lei, poiché per tutto il tempo si sono evitati: “Poi ho saputo che suo marito mi avrebbe insultato pesantemente. Giustamente la mia compagna ha preso le mie parti”. Successivamente dichiara di averla imitata come ha fatto con altri concorrenti. Il tutto però era fatto nella maniera più giocosa possibile: “Non l’ho mai offesa. Non mi riferivo alla sua religione, quando mai. Non sapevo nemmeno di che religione fosse”.