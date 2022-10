GF Vip, Sonia Bruganelli pubblica le parole di Sara Manfuso su Bellavia: “Ecco la donna di sani principi”

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini ha dovuto affrontare una puntata molto dura e complicata, durante cui è stata presa la decisione di squalificare Ginevra Lamborghini e di mettere al televoto flash Gegia, Rossetti, Ferruzzi e Ciacci per far decidere al pubblico chi non meritava di continuare il gioco. Il pubblico sovrano ha rovesciato il pollice su Ciacci e lo ha rispedito in studio da Signorini.

Durante le mille discussioni che si sono create, ha trovato spazio anche Sara Manfuso che, se all’inizio era stata zittita dal padrone di Casa, ha poi ricevuto di nuovo la parola e la possibilità di spiegare il suo comportamento in merito alla spinosa questione Bellavia.

La Manfuso ha dettagliatamente spiegato che il suo ritirarsi da Marco è stata solo la conseguenza di una presa coscienza di quanto fosse grave la situazione e il suo “tirare i remi in barca” – come lei stessa ha dichiarato – nasceva dalla consapevolezza di non poter fare molto per Bellavia. Sonia Bruganelli non si è trovata per nulla d’accordo con queste affermazioni e ha controbattuto che se tutti si comportassero così con le persone bisognose di aiuto, queste rimarrebbero sole per l’eternità.

La vippone si è molto risentita per queste critiche, tanto che ha minacciato di abbandonare il programma, ma non in diretta perché non era suo intento creare spettacolo intorno a sé ma, una volta finita la diretta, avrebbe varcato la porta rossa uscendo definitivamente dal gioco. Signorini l’ha convinta a rimanere e tutto sembrava risolto e archiviato.

Il video che sbugiarda Sara Manfuso

Non avevamo fatto i conti però con Sonia Bruganelli, l’attenta e perspicace opinionista sempre pronta a far valere le proprie idee. La moglie di Bonolis non si è fatta intimidire dai capricci della Manfuso e così, invece di metterci una pietra sopra, le ha scavato la fossa tirando fuori un video che mostrerebbe quanto Sara predichi bene e razzoli male.

Su Twitter la Bruganelli ha pubblicato un filmato dove la vippona spiega i motivi della nomination a Marco e parla delle sue fragilità: “Un nome andava fatto e Alfonso non lo puoi prendere per cu**. Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: “Guarda per me Marco”, perché tra l’altro tutti quanti non lo sopportano. Io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: “Non lo sopporto”. E ho detto: “Questo sta nella casa del GF Vip non in un posto in cui curarsi”. Potente”.

Alla fine scoppia a ridere tra i complimenti di Alberto De Pisis che ammirato puntualizza come sia “sempre senza mezze misure“. Sempre lui, nel video, dichiara di aver raccolto una confessione della Mancuso rispetto a Bellavia, in quell’occasione Sara avrebbe detto che Marco “le fa pietà”. A questo punto Sonia Bruganelli ha aggiunto la sua personale opinione in merito: “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…“.