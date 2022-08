GF Vip, Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe: "È invidiosa"

Ascolta questo articolo

Inizia, per l’ennesima volta, lo scontro a distanza tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due hanno iniziato a punzecchiarsi durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ove, nonostante le apparenze, non sono mai riuscite a trovare un punto in comune.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo scatto pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram, ove la si vede al fianco di Giancarlo Magalli. Tra il volto Rai e Adriana i rapporti sono ormai chiusi da anni, e il loro caso è arrivato addirittura in Tribunale, ove Magalli viene condannato per il reato di diffamazione aggravata.

Sonia Bruganelli risponde alle ultime accuse di Adriana Volpe

Adriana Volpe, che si è appena trasferita in una emittente locale di Roma per ritornare nuovamente al timone di un programma televisivo, ha rilasciato un’intervista al sito “Fanpage” in cui, oltre ad ammettere di essere rimasta delusa da Alfonso Signorini, non si tira indietro nel scoccare delle frecciatine a Sonia.

Difatti accusa la moglie di Paolo Bonolis di essere una persona totalmente incoerente, poiché inizialmente aveva rifiutato di far parte del “GF Vip” per poi cambiare repentinamente idea, e che avrebbe fatto carte false pur di rimanere da sola negli studi di Canale 5.

L’intervista rilasciata da Adriana viene raccolta anche da Sonia che, nelle storie di Instagram, ha voluto rispondere brevemente alla sua rivale televisiva condividendo l’articolo di “Fanpage”: “Envidioso, sono tutti invidiosi. Mira que no hago caso, al final mi busco un caso. Envidioso, sono tutti invidiosi”.

Poche ore dopo pubblica un post, questa volta senza fare nomi ma che è palesemente indirizzato ad Adriana, in cui ricondivide un proverbio: “Un proverbio cinese dice così: Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre sé stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”.