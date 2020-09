GF Vip, Selvaggia Lucarelli asfalta la Gregoraci: "Ha riportato le donne indietro di qualche era geologica"

Al “Grande Fratello Vip” l’entrata di Elisabetta Gregoraci ha creato, fin da subito, grande interesse sul web e lei non ha deluso le attese, rilasciando dichiarazioni circa il suo matrimonio con Flavio Briatore destinate a far discutere parecchio. In pratica la showgirl ha confessato di aver sacrificato la sua carriera e la sua vita, mettendo davanti a tutto il matrimonio e la famiglia.

Parole che non sono state accolte con entusiasmo proprio da tutti. Anche la tagliente blogger Selvaggia Lucarelli non ha gradito per niente queste esternazioni e su Tpi.it non le ha certo mandate a dire alla Gregoraci. Un intervento il suo che ha investito in pieno l’ex moglie di Briatore e con la sua solita e irriverente ironia, ha spiegato i motivi di questo fastidio.

GF Vip, Le parole di Selvaggia Lucarelli

“Dichiarazioni francamente insopportabili che catapultano le donne indietro di qualche era geologica. E che vengono pronunciate con quel tono da piagnisteo ma con la fierezza nello sguardo di chi si è immolata per una nobile causa”, ha iniziato la Lucarelli senza fare sconti e incentrando il problema proprio sul particolare che ha infastidito il web: le lamentele della Gregoraci per una vita agiata.

Poi esce la sua parte sarcastica e immagina uno scenario tanto assurdo quanto divertente: “L’avranno incappucciata, ai tempi, mentre passeggiava sul corso di Soverato e si sarà ritrovata a Montecarlo stordita e con una fede al dito, senza sapere come fossa arrivata fin lì” fantastica la Lucarelli portando la situazione su un piano di irriverente immaginazione.

Infine, si collega alle dichiarazioni della Gregoraci sui motivi della sua partecipazione al GF Vip che dovrebbe essere una ripartenza spirituale e professionale per lei: “Ripartire da sé come? Raccontando a telecamere accese della sua storia con Briatore e del suo sacrificarsi stando con un milionario? Più che un ripartire da sé sembra un ritornare lì per far parlare di sé” conclude pungente Selvaggia, lanciando l’ennesima frecciatina alla neo gieffina.