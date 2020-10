GF Vip, scendono in campo la mamma e la fidanzata di Massimiliano Morra: "Basta bugie"

Al “Grande Fratello Vip” sta prendendo sempre più piede la controversa vicenda che vede protagonisti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Tutto ha inizio quando i due cominciano a parlare di loschi e inquietanti avvenimenti intorno alla casa cinematografica Ares. Di lì in poi sarà un escalation di rivelazioni che porteranno alla luce un particolare svelato da Adua riguardante la vita privata di Morra: la ragazza, infatti stando alle sue parole, svelerà la presunta l’omosessualità di Massimiliano.

Sulle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, dicono la loro la mamma Patrizia e la fidanzata di Morra Dalila. Ricordiamo che il gieffino ha sempre negato di essere gay e anche Adua, ad un certo punto, ha fatto un passo indietro e ha cercato di rimangiarsi ciò che aveva detto, ma con scarsi risultati.

GF Vip, parlano la mamma e la fidanzata di Massimiliano Morra

La signora Patrizia, mamma di Morra, rompe il silenzio e vuole mettere in chiaro alcuni aspetti della questione per fare chiarezza: “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali”. Poi rivela che le voci su una sua omosessualità esistono da quando Morra ha vinto il concorso “Il più bello d’Italia”, ma a lui non interessa perchè – continua nel suo sfogo la signora Patrizia – lui ha molto rispetto per i gay e non ha bisogno di certo di precisare che non lo è: “Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori“.

Anche Dalila Mucedero, attuale fidanzata di Massimiliano, ha detto la sua sia via social che attraverso alcuni giornali. La ragazza ribadisce ancora una volta che Morra non è assolutamente gay e rassicura sul fatto che dopo due anni di fidanzamento avrebbe dovuto avere qualche sospetto.

Poi non poteva mancare una frecciatina anche ad Adua Del Vesco: “Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli“. Già le aveva rivolto un commento in un post appellandola come una “povera santa infelice: ho già detto tutto“.