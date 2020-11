GF Vip, Rita dalla Chiesa e Alfonso Signorini rimproverano Antonella Elia per gli attacchi a Elisabetta Gregoraci

La presenza di Elisabetta Gregoraci in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha portato numerose dinamiche nella Casa. Si è parlato spesso, soprattutto nelle prime settimane, della sua relazione con Flavio Briatore, in cui non sono mancate delle frecciatine prima di trovare un “accordo” con una lettera scritta dall’ex manager della scuderia Benetton.

Su Elisabetta Gregoraci si parla anche di una presunta relazione con un altro uomo all’esterno della Casa del GF Vip, ma per il momento la conduttrice di Battiti Live ha sempre smentito. Intanto negli studi di Cinecittà si stava conoscendo con Pretelli, anche se quest’ultimo sembra si sia allontanato da lei in maniera definitiva.

Gli attacchi ad Antonella Elia

L’ex compagna di Fabrizio Frizzi, Rita dalla Chiesa, in passato ha dichiarato di guardare il Grande Fratello Vip e che sarebbe pronta a far parte del cast come opinionista. Per il momento questa possibilità sembra assai remota, ma la giornalista, come dimostra su Twitter, sembra seguire questa quinta edizione.

Infatti con un tweet ha voluto spezzare una lancia a favore di Elisabetta Gregoraci, invitando Antonella Elia di smettere nel parlare sempre della sua storia con Briatore: “Ma chi è che finge davvero al Grande Fratello? Non certo Elisabetta Gregoraci. Adesso basta attaccarla su Flavio Briatore . Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”.

A queste critiche si aggiungono anche quelle di Alfonso Signorini, che nell’ultima diretta di “Casa Chi” rivela: “In puntata ho dovuto raddrizzare il tiro sulle affermazioni di Antonella Elia. Mi rendo conto che averla voluta come opinionista significa volere fortemente quella cifra. Però certamente anche se io approvo quella cifra perché mi diverte e la trovo stimolante, bisogna saper dosare le parole”.