GF Vip, Pupo parla della sua esperienza: "Non volevo fare come i miei predecessori"

Pupo ha avuto modo di parlare della sua esperienza televisiva che si è appena conclusa. Si tratta del “Grande Fratello Vip“ e il cantante ha sottolineato di essere rimasto contento di questa opportunità lavorativa, ponendo l’accento sull’amicizia con Alfonso Signorini. Riguardo al conduttore e direttore del settimanale “Chi“, Pupo ha affermato: “Signorini amico fraterno, nessun altro sarebbe stato alla sua altezza”.

Ha rivelato che prima non aveva mai seguito questo programma, facendo notare di essere rimasto sorpreso: “Non avevo mai guardato il Gf, mi ha appassionato”. Nel corso della sua recente intervista, Pupo ha posto l’accento su una trasmissione che si è rivelata fondamentale nella sua carriera televisiva. Il riferimento è al programma “Affari Tuoi“, rivelando dei retroscena al riguardo: “Dovevano condurlo Fazio e Teocoli, fui avvisato due settimane prima”.

Le dichiarazioni di Pupo

Pupo ha inoltre svelato un suo sogno, ovvero quello di essere al timone della trasmissione satirica della Mediaset: “Condurrei Striscia, non Le Iene”. Il cantante si è anche concentrato sul ruolo ricoperto nell’edizione del “Grande Fratello Vip”: “Non sapevo se sarei stato all’altezza nel ruolo di opinionista, non volevo fare come i miei predecessori, non volevo essere sopra le righe”.

Enzo Ghinazzi – questo il suo vero nome – ha precisato di essere rimasto colpito dalle storie dei diversi concorrenti: “Volevo essere quello che poi è venuto fuori, uno che era dentro alle vicende e al contempo distaccato”. Ha fatto i complimenti ad Alfonso Signorini che, a suo parere, ha rappresentato la vera sorpresa di questa edizione: “Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo”.

Infine è tornato a parlare di “Striscia La Notizia“, dicendo che in precedenza era stato vicino a condurre il programma. Queste le parole di Pupo: “Una volta l’ho sfiorata, avrei dovuto farla con Teo Mammuccari”.