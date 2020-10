GF Vip, Pierpaolo Pretelli e quella proposta piccante di Elisabetta

Non si smette mai di parlare del reality show più amato dagli italiani; si parla infatti del “Grande Fratello Vip“. Lo show ha regalato in poche settimane tutta una serie di colpi di scena che ha tenuto il pubblico incollato alla tv per conoscerne i risvolti. Oggi una nuova storia si fa largo tra i partecipanti della casa, si parla infatti della storia nascente tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Reduce da un passato molto travagliato, la Gregoraci sembra più che intenzionata a voltare definitivamente pagina, rimettendosi di nuovo in gioco, anche dal punto di vista amoroso. Sembra che la donna stia vivendo un bellissimo rapporto con il modello Pierpaolo Pretelli; nei giorni scorsi è stato lo stesso Pretelli a confessare di provare dei forti sentimenti nei confronti della Gregoraci, sentimenti che, a quanto pare, sono ampiamenti ricambiati dalla donna.

La confessione di Pretelli

Durante una semplice chiacchierata del modello con la sua confidente, Matilde Brandi, ha lanciato una vera e propria bomba, affermando che la stessa Elisabetta gli avrebbe confessato di volersi spingere oltre a una semplice conoscenza e corteggiamento. Sembra infatti che la Gregoraci abbia rivelato a Pretelli di voler andare a letto con lui.

La reazione della Brandi è stata molto eloquente, con un aria stupita ma allo stesso tempo divertita. A quel punto il consiglio della Brandi è stato di vivere la storia con spensieratezza, senza pensare al futuro, aggiungendo: “Tra le donne tu sei il più gettonato qui. La tua tattica premia, in questo caso. Devi cercare più lei e non te“.

Pierpaolo ed Elisabetta hanno poi avuto modo di parlare ulteriormente durante l’arco della giornata, e si sente la donna affermare: “Sicuramente questa è una situazione un po’ particolare, quindi. È senza dubbio tutto più amplificato, cosa vuoi… h 24, tutti insieme… Nel bene o nel male, per ognuno di noi, questa sarà un’esperienza forte! Sono sicura di questo, per cosa si vive e per ciò che succede e per le dinamiche del gioco“. Sembra dunque che ambo le parti hanno deciso di uscire allo scoperto, esternando i propri sentimenti, arrivando persino a confessare che esiste il desiderio di voler andare a letto insieme, generando inevitabilmente forti emozioni. Non resta che scoprire cosa succederà adesso, ma per farlo bisogna continuare a seguire il reality.