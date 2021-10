GF Vip, Patrizia Mirigliani non condivide la relazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Al momento la storia d’amore, o presunta tale, tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, ha preso una brusca frenata. Infatti, dopo i baci scambiati un paio di notti fa, l’ex compagna di Pago sembra voler fare un passo indietro e andarci con i piedi di piombo.

Miriana non ha di certo cambiato idea su Nicola, in cui lo definisce ancora un ragazzo d’oro, ma vuole prendersi i tuoi tempi prima di fare un passo del genere. Durante un confronto con lui infatti ha dichiarato ancora una volta di volersi confrontare con la sua famiglia e cercare di schiarirsi le idee, rifiutando tra l’altro un suo bacio.

Patrizia Mirigliani contro Miriana Trevisan

Come se non bastasse anche la madre di Nicola Pisu dichiara di essere poco convinta della relazione tra il ragazzo e la showgirl. In un post pubblicato dall’imprenditrice su Instagram fa capire che il figlio si sta facendo abbindolare dal carattere di Miriana Trevisan.

“N.F.P.I.G.” è questo il post piuttosto enigmatico pubblicato dalla Mirigliani su Instagram che secondo molti vuole dire: “Non farti prendere in giro“. Ovviamente i riferimenti sulla conoscenza tra Nicola e Miriana sembra abbastanza ovvi, e per questo motivo non va escluso che già dalla puntata di venerdì possa entrare nella casa per avere un confronto con lui cercando di dargli alcuni consigli. Sulla pagina IG di Nicola invece, ovviamente tramite il suo staff, ha paragonato l’ex compagna di Pago alla fattucchiera Amelia, famoso personaggio proveniente dal mondo Disney.

Ovviamente la puntata di domani sarà fondamentale per scoprire le sorti della coppia formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan, ma a oggi sembra inverosimile immaginare un futuro da fidanzati. Il figlio d’arte però resta ancora molto interessato alla donna, e neanche negli ultimi giorni, nonostante la delusione, ha nascosto i suoi sentimenti.