GF Vip, Patrick e Andrea raccontano gli scherzi fatti ai coinquilini e mai andati in onda

Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, protagonisti della quarta edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip, tornano a catalizzare l’attenzione del popolo del web con nuove rivelazioni sulle scene più esilaranti e divertenti avvenute nella casa di Cinecittà, ma mai andate in onda.

I due gieffini hanno intrattenuto nelle scorse ore i loro fan con delle dirette su Instagram, dove hanno regalato ai fan più di un momento di ilarità e strappato non poche risate. Patrick e Andrea hanno deciso di ripercorrere insieme il percorso vissuto nella Casa, facendo partecipi i fan dei momenti più imbarazzanti vissuti durante il programma, rivelando gli scherzi che non sono mai stati trasmessi, per diversi motivi.

Patrick e Andrea rivelano gli scherzi fatti ai coinquilini

I due ex concorrenti hanno esordito la diretta Instagram complimentandosi a vicenda per il percorso di gioco fatto. Pugliese ha detto all’amico: “Devo farti i miei complimenti. Sei partito con lo spirito goliardico che avevo anche io. Sei stata una spalla fantastica. Non so come ringraziarti di essermi stato vicino, di aver colto lo spirito giusto, quello di vivere la casa senza litigi, senza polemiche, senza cose amorose“.

A catalizzare l’attenzione dei fan del “Grande Fratello Vip” sono state nelle ultime ore le recenti rivelazioni di Patrick e Andrea che hanno raccontato alcuni degli accadimenti avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia, che però sono stati tagliati dalla regia, come ad esempio gli scherzi fatti a Valeria Marini, costretta ad un assordante e rumoroso risveglio con l’aspirapolvere o facendo cadere appositamente delle pentole.

Ma non è tutto, perché tra gli inediti raccontati dai due gieffini c’è anche lo scherzo ad Asia Valente, a cui è stato fatto credere che lo chef Carlo Cracco sarebbe entrato nella Casa per un invito speciale rivolto a tutti i gieffini, cioè quello di averli ospiti in uno dei suoi rinomati ristoranti. Al momento di andare in confessionale, Asia, però, è stata accolta da una notevole quantità di schiuma.

Anche Aristide è stato vittima della goliardia dei suoi coinquilini, nel momento in cui era andato in bagno. Dove sono finiti i vestiti di Andrea? A rivelarlo è lo stesso gieffino che ha raccontato di essere entrato nella Casa con ben 20 slip neri, ma di averne trovati solo 5. Sembra che tutto abbia avuto inizio quando Pugliese ha schernito l’amico perché indossava solo magliette di colore nero. Ed anche molte di queste magliette non sono state più ritrovate.