GF Vip, parla l’ex marito di Delia Duran: "Alex Belli è un falso. Lei si sta facendo solamente del male"

Di Marco Nerozzi, ex compagno di Delia Duran, si sa poco o nulla ma, come riportato dal sito “Donna Pop“, è nato a Bologna e attualmente dovrebbe avere sui 50 anni. Nel 2019 ha conquistato le copertine delle riviste di cronaca rosa per una presunta relazione con la modella Yarubi Rojas.

Più volte la coppia si è fatta conoscere facendosi ospitare a “Live – Non è la D’Urso“, il vecchio talk show condotto da Barbara D’Urso, in cui spesso hanno avuto uno scontro a distanza con Alex Belli e Delia Duran, senza farsi mai mancare delle accuse pesanti.

La preoccupazione di Marco Nerozzi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, Marco Nerozzi ha rilasciato una intervista al settimanale “Di Più Tv”. Qui ovviamente si parla della sua ex compagna Delia, affermando di essere a oggi ancora molto preoccupata per lei a causa di Alex Belli, di cui evidentemente si fida davvero poco.

“Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene“ afferma con decisione Marco che poi aggiunge: “Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male“.

Con il proseguire della sua intervista accusa l’attore di essere “un uomo falso” che, negli anni passati, ha provato in ogni modo di creare grattacapi nella sua relazione insieme a Delia. Il loro divorzio comunque non è stato ancora ufficializzato poiché, come riportato sempre da “Gossip e Tv“, mancherebbe l’accordo economico.

Nelle varie discussioni avvenute al “Live” Marco Nerozzi ha accusato Alex Belli di aver creato dei fotomontaggi: “Voleva far credere che Delia fosse stata aggredita da me. Vorrei vedere quale uomo non avrebbe voluto tirare due schiaffi a questo deficiente. Belli non convincerà mai nessuno che io l’ho trattata male per due anni”.