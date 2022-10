GF Vip, parla la mamma di Ginevra: "E’ sconvolta. Data in pasto agli squali, vergogna!". Il commento su Bellavia

Ascolta questo articolo

La squalifica di Ginevra Lamborghini al “Grande Fratello Vip” sta facendo ancora molto parlare e i provvedimenti presi dal programma non sembrano soddisfare tutti. Anche se il consenso è unanime per la squalifica della ragazza e l’uscita di Giovanni Ciacci in seguito al televoto, in tanti pensano che si sarebbe dovuto agiea anche contro altri concorrenti, rimasti impuniti.

A dire la sua su Twitter è comparsa la mamma di Ginevra che, cavalcando l’onda del malcontento, ha espresso la sua opinione a riguardo, rivelando anche come vive la figlia queste ore dopo la squalifica. Per iniziare la signora Luisa Peterlongo, ha espresso il suo rammarico per le difficoltà incontrate da Bellavia e l’emarginazione nei suoi confronti, puntando il dito anche verso una redazione – secondo la donna – silente verso una situazione che stava degenerando.

Il duro sfogo della madre di Ginevra Lamborghini

“Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo…è stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente”.

La mamma della Lamborghini prosegue poi sottolineando il fatto di non voler giustificare la figlia per le cose dette nei confronti di Marco: “Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali…gli stessi che si indignano e gridano “NO AL BULLISMO“. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”.

Un duro sfogo che ha colto un po’ tutti di sorpresa, in considerazione alla delicata posizione della figlia, da molti è stato visto come una sorta di far diventare il carnefice una vittima e viceversa. Nelle scorse ore proprio la madre aveva commentato sotto i post che riportavano la notizia della squalifica nel profilo ufficiale del GF con parole molto dure: “Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna. È sconvolta e dispiaciuta“.