GF Vip, parla Franco Bortuzzo: "Il GF Vip era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto"

Franco Bortuzzo, papà di Manuel, non ha mai nascosto i suoi dubbi nei riguardi della partecipazione del figllio alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Tra l’altro Franco è andato praticamente sempre contro la relazione tra il figlio e Lulù Selassié, anch’essa concorrente del “GF Vip 6”. Difatti, come confermato anche dalla principessa sui social network e nelle varie interviste ai settimanali di gossip, la causa della rottura tra lei e Manuel sarebbe stato causato proprio dalla famiglia da parte del nuotatore.

Franco Bortuzzo parla del “GF Vip”

Intervistato dal settimanale “Novella 2000“, diretto dal giornalista Roberto Alessi, Franco ritorna a parlare nuovamente dell’avventura vissuta da Manuel nella Casa più spiata d’Italia, rivelando che il figlio non avrebbe gradito essere così esposto alla luce dei riflettori come successo in quei mesi.

“Dopo l’esperienza che ha vissuto al Gf Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip” ha affermato con decisione Franco per poi aggiungere: “Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”.

Successivamente parla della situazione sentimentale del ragazzo e ovviamente non si fa mancare una piccola frecciatina a Lulù: “Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre. Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me, ma ha la testa sulle spalle”.