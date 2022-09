GF Vip, Orietta Berti attacca Alex Belli e Delia Duran: "Non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale"

Ascolta questo articolo

I protagonisti in assoluto della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sono stati Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè. I tre, grazie al presunto avvicinamento dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” nei confronti dell’attore, si sono resi protagonisti del fatidico triangolo amoroso.

Questa dinamica, sempre secondo le indiscrezioni, si potrebbe ripetere anche durante la prossima edizione del “GF Vip”, con il possibile ingresso della coppia formata da Andrea Del Corso e Teresa Langella nella Casa e con l’outsider Asia Gianese, che ha praticamente confermato la partecipazione di Teresa al “Grande Fratello Vip”, rivelando così di essere pronta a svelare tutti gli scheletri ha nell’armadio il suo fidanzato.

Orietta Berti attacca Alex Belli e Delia Duran

Intanto Orietta Berti, nuova opinionista del “GF Vip” che verrà affiancata da Sonia Bruganelli, si cala immediatamente nei panni del suo ruolo. In un’intervista rilasciata al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, ha rivelato di voler essere molto ironica negli studi di Canale 5, sottolineando però che non ama particolarmente molto i vipponi che fanno di tutto per mettersi in mostra dinanzi alle telecamere.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, parla di Alex Belli e Delia Duran, ove non si fa mancare una frecciatina nei loro confronti: “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale“.

Si tratta di attacco bello pesante quello lanciato da Orietta Berti che quindi lì accusa di essersi comportati in quella maniera solamente per mettersi in mostra. Staremo a vedere se, da parte dei diretti interessati, arriverà una risposta oppure cercheranno di sorvolare sulle parole della nuova opinionista.