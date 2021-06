GF Vip, nel cast potrebbero sbarcare tre sorelle iraniane: l’indiscrezione

Nelle ultime ore sono stati smentiti alcuni nomi molto importanti per il cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, quest’ultima vecchia conoscenza del programma.

A quanto pare, salvo clamorosi colpi di scena, al “Grande Fratello Vip” non dovrebbero far parte Mariano Catanzaro, Paola Caruso, Alex Di Giorgio, Jeda e Arianna Cirrincione. Sarebbero invece in trattativa Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e in particolar modo Giovanni Ciacci, con l’esperto di moda che ha fatto un provino con la presenza di Alfonso Signorini per varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Ovviamente con il passare dei giorni circolano sempre più voci sulla prossima edizione del reality. Come riportato dal sito “La nostra Tv” e poi condiviso da “361 magazine”, tra l’altro ideato da Alfonso Signorini, e dal portale diretto da Giuseppe Porro, per Riccardo Signoretti di “Nuovo” il conduttore avrebbe nella lista dei desideri tre sorelle iraniane, anche se i loro nomi al momento risultato ancora sconosciuti.

Ecco l’indiscrezione bomba rivelata da Riccardo Signoretti: “Il popolare giornalista ha confessato di essere venuto a conoscenza che gli autori del Grande Fratello Vip 2021/22 avrebbero messo gli occhi addosso su tre sorelle iraniane (o presunte tali), la cui identità è ancora sconosciuta. Il giornalista ha confessato che queste tre sorelle di origini iraniane parteciperebbero al GF Vip, nel cui cast pare esserci Sophie Codegoni, come unico concorrente”.

Già in passato si è provato l’esperimento di mettere i parenti come un unico concorrente, tra cui Jeremias e Cecilia Rodríguez. Fino a questo momento però questa idea non ha mai portato i frutti sperati, poiché con il corso del tempo gli autori hanno fatto sempre un passo indietro cambiando i loro piani a reality già iniziato.