GF Vip, Miriana Trevisan rivela di aver diffidato tre vipponi: "Era inevitabile"

L’avventura di Miriana Trevisan negli studi di Cinecittà è stata piuttosto soddisfacente, dal momento che ha sfiorato la finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” vinta poi da Jessica Selassié. Intervistata dal settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice decide di fare un bilancio della propria esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Iniziando a parlare delle amicizie strette, dichiara di avere ancora oggi un bel rapporto con Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, mentre sa benissimo che non rivedrà più Soleil Sorgè e Katia Ricciarelli. Da queste ultime due pare avere ancora il dente avvelenato, siccome ha digerito ben poco le accuse di essere una manipolatrice.

Tra l’altro Soleil Sorgè e Katia Ricciarelli, insieme a Giacomo Urtis, sono state querelate da Miriana e dal suo ex compagno per le accuse di essere una donna poco seria: “Lì ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento“.

Spiega poi più dettagliatamente i motivi della sua querela: “Sentirmi definire ‘prostituta‘ da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto”.

Si parla poi dei suoi due flirt vissuti nella casa, cioè Nicola Pisu e Biagio D’Anelli. Inizialmente accusa il figlio di Patrizia Mirigliani di essere riuscito a persuaderla mentalmente, mentre parlando dell’opinionista della D’Urso ammette di non aver avuto la capacità nel cogliere l’anima non pulita.

Infine si parla proprio del triangolo amoroso formato da Soleil Sorgè, Alex Belli e Delia Duran, definendo l’ex protagonista di “CentoVetrine” come una persona sincera e veritiera su questo rapporto. L’unico suo errore, sempre secondo Miriana, è stato quello di rendere il tutto fin troppo cinematografico, ricordando però che l’attore si è preso una squalifica pur di riavvicinarsi nuovamente alla modella venezuelana, sottolineando comunque della veridicità dietro alla sbandata presa con Soleil.