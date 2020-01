"GF Vip", Massimo Ciavarro parla del figlio Paolo

Massimo Ciavarro, nel corso di un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, ha parlato della partecipazione del figlio Paolo alla quarta edizione del celebre reality show di Canale 5 “Il Grande Fratello VIP”.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha già partecipato ad alcuni programmi televisivi: è stato uno dei concorrenti insieme al padre della seconda edizione del reality show in onda su Rai 2 “Pechino Express 2 – Obiettivo Bagkok”, ha condotto il day time del talent show “Amici” insieme a Stefano De Martino, Lorella Boccia e Marcello Sacchetta ed ha assunto un ruolo preminente nel programma televisivo di tipo giuridico condotto da Barbara Palombelli “Forum”.

Massimo ha sottolineato il grande orgoglio che nutre verso il figlio Paolo, queste le sue parole: “Quando mi sono separato da sua madre, Eleonora Giorgi, avevo paura per lui e la sua crescita. Non volevo che diventasse il dolore del divorzio. E invece è venuto su in modo sano”. L’attore ha rivelato come il figlio sia sempre pronto ad aiutare i più deboli, anche se è meglio non farlo arrabbiare vista la sua grande precisione e pignoleria.

Riguardo alla situazione sentimentale di Paolo, il padre ha rivelato che il giovane è single dopo una storia terminata per alcune incompatibilità. Queste le sue parole: “Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Escludo Rita Rusic perché conosce suo figlio”.

Paolo nel corso della permanenza nella casa più spiata di Italia ha più volte espresso il dubbio che il padre non lo segua in questa importante esperienza televisiva e personale, dubbio che è stato prontamente smentito da Massimo che ha rivelato come faccia fatica a staccarsi dalla televisione vista la grande mancanza che sta sentendo per il figlio e la difficoltà di non potergli parlare.