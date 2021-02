GF Vip, Maria Teresa Ruta ci ricasca con un’altra bugia: Lory Del Santo le scrive su Instagram

E’ risaputo che nella Casa del “Grande Fratello Vip” sia facile lasciarsi andare a confidenze e rivelare qualche segreto, soprattutto dopo molti mesi di convivenza quando si inizia a dimenticare di essere sotto le telecamere 24 ore su 24. E’ successo anche a Maria Teresa Ruta che, in più occasioni, ha confessato particolari del suo passato che hanno messo in mezzo altri vip.

Il cantante Francesco Baccini è intervenuto nel programma in diretta e ha dato una versione dei loro incontri totalmente differente da quella della Ruta, tanto che i suoi coinquilini e amici – Zorzi e la Orlando – si sono quasi sentiti presi in giro da Maria Teresa e forse questa situazione le è costata l’uscita dal reality.

Ma come si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio, ecco che la Ruta ci ricasca con tutti i piedi e questa volta tira in ballo Lory Del Santo. Durante una conversazione con Giacomo Urtis, qualche tempo fa la Ruta aveva rivelato che Lory avrebbe avuto una storia clandestina con Amedeo Goria: “Anche Lory Del Santo“ aveva confidato a un sorpreso Urtis che chiedendo ulteriori informazioni a riguardo, si è sentito rispondere dalla Ruta: “Ma che ne so. Hanno avuto un loro affaire mentre era sposato con me“.

Lory Del Santo risponde a Maria Teresa Ruta

Nei salotti chiacchiericci di Barbara D’Urso, la Del Santo ha già smentito queste dichiarazioni, ma ora che la Ruta è uscita dalla Casa e tornata attiva sui social Lory prende la palla al balzo per chiarire una volta per tutte la sua posizione. Sotto ad un post pubblicato da Maria Teresa in cui scherza sul suo vestito a forma di gelato, arriva puntuale il commento della De Santo.

“Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiato ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione. Saluti lory” al momento nessuna risposta dall’ex gieffina, e chi ha iniziato a conoscerla durante il GF Vip non si aspetta nessun commento a riguardo.