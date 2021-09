GF Vip, Lorenzo Amoruso saluta Manila Nazzaro: "Sono contento, ma mi mancherai da morire"

Come riportato anche sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, tra le concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” troviamo Manila Nazzaro. In questa circostanza Alfonso Signorini ha voluto presentare tutto il cast della trasmissione, condotta da lui insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dal 13 settembre su Canale 5.

La lista dei vipponi non sorprende più di tanto, dal momento che sono state confermate tutte le indiscrezioni uscite sui social network, o dai siti web informati, degli ultimi mesi. Come capita per ogni edizione non stanno mancando le critiche, poiché i telespettatori da casa si sarebbero aspettati dei personaggi più affermati o importanti.

Lorenzo Amoruso e il post su Manila Nazzaro

L’attesa per Manila Nazzaro è a oggi molto alta, siccome ha conquistato la simpatia del pubblico durante la sua partecipazione a “Temptation Island Vip” insieme al suo attuale marito Lorenzo Pier Paolo Amoruso. Proprio l’ex calciatore della Fiorentina, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto salutare Manila augurandole un forte in bocca a lupo per la sua nuova avventura al “Grande Fratello Vip”.

Sotto al post di Lorenzo, ove pubblica una fotografia insieme alla sua compagna, scrive: “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GF VIP 2021 poiché il protocollo anti COVID e nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire“. La risposta della gieffina non si fa mancare: “Amore mio, mi mancherai e mi mancherete. Ma ho voi sempre con me. Ti amo”.

Di certo la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso può diventare una delle dinamiche più importanti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, con gli autori che possono approfittare della loro popolarità per attirare i loro fan e non solo.