GF Vip, Licia Nunez e Barbara Eboli avranno un figlio: iniziata l’inseminazione assistita

Nonostante non sia arrivata in finale durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, Licia Nunez, nel bene e nel male, è stata una delle concorrenti più apprezzate della trasmissione di Canale 5.

Spesso, nella casa più spiata d’Italia, ha parlato della sua relazione e del rapporto con Barbara Eboli. In questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi“, diretto proprio da Alfonso Signorini, dichiarando di essere nella prima fase dell’inseminazione assistita allo scopo di avere un figlio con la sua compagna.

Le parole di Licia Nunez

Intervistata dal settimanale “Chi”, la Nunez dichiara di aver perso un figlio nel 2003, scoprendo di essere rimasta incinta in maniera casuale. Questo avvenimento l’ha segnata per molti anni, anche a causa dei comportamenti avuti dal suo ex compagno, che in quel periodo l’ha praticamente abbandonata nel suo dolore.

Da questa vicenda sono nati numerosi problemi per Licia: “Ho affogato i dispiaceri nell’alcol. […] a lui […] non ho mai detto nulla. […] ma io sono precipitata nell’inferno. Per dieci mesi ho bevuto e costruito nella mia testa l’idea di avere ancora un figlio”. Dopo varie ricadute, causate dall’assunzione di alcol, l’ex concorrente del GF è riuscita pian piano a rialzarsi, iniziando un percorso di cura per disintossicarsi e delle sedute per cercare di comprendere cosa le fosse successo. Di certo il merito della sua ripresa va dato anche a Barbara Eboli.

Infatti, con lei, ora è pronta a fare il grande passo: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia. Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”. Ritornando a parlare del suo ex fidanzato che le ha spezzato il cuore, ammette di non averlo più sentito da allora. Tuttavia, ad oggi, se lo incontrasse non proverebbe più nulla ed è sicura di trovare una nuova luce grazie anche alla partecipazione al reality show.