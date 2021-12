GF Vip, l’ex moglie di Alex Belli: "È un traditore e sono convinta che possa amare sia Soleil che Delia"

Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli, si è lasciata andare a un lungo sfogo in una recente intervista al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini. La modella rivela di essere stata tradita più volte dall’attore durante sia il periodo prima del matrimonio che dopo le nozze.

Parlando delle donne avute da Alex, rivela che non sia una coincidenza che se le sceglie tutte straniere (Delia Duran è venezuelana, la stessa Katerina slovacca, Mila Suarez è nata in Marocco e Soleil invece è italoamericana) poiché, almeno nel primo periodo, le ragazze provenienti dall’estero sono sole: “Così tu pensi: ‘Lui è la mia famiglia’. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo'”.

Sulla sua conoscenza con Soleil Sorgè, l’ex compagna si dichiara sicura che Alex sia sinceramente innamorato di lei, siccome è abituato ad amare tutte le donne: “Io sono convinta che lui nella casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano”.

Successivamente si parla dei numerosi tradimenti ricevuti da Katarina nel corso della relazione con Alex ove, poco prima del matrimonio, ha trovato alcune fotografie sul suo computer in compagnia di un’altra ragazza. Nonostante questa vicenda la modella decise comunque di perdonare l’ex protagonista di “CentoVetrine” e convolare a nozze con lui.

I tradimenti sono stati sempre più frequenti, decidendo d’interrompere il tutto quando la Raniakova beccò Belli con le mani nel sacco: “Una volta gli sono andata dietro e l’ho trovato con questa ragazza, la teneva stretta, le parlava nell’ orecchio, la baciava sul collo, abbiamo iniziato a litigare in strada, abbiamo continuato a casa, lui mi ha detto cose terribili, che non ripeto, ma dalle quali non si torna indietro. Mi ha fatto un elenco di nomi di persone con cui mi aveva tradito. Persone di cui sapevo, persone di cui sospettavo e anche persone che proprio non immaginavo”.

Non è la prima volta che Alex viene accusato d’infedeltà, siccome già in passato sia Katarina che Mila Suarez hanno lanciato dei duri attacchi nei confronti dell’attore. Per il momento Delia sembra che stia soffrendo molto per i comportamenti tenuti da Belli nella Casa, decidendo quindi di lasciare l’appartamento di Milano con cui conviveva insieme a lui.